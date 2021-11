Il Liverpool è alla ricerca di un esterno per sostituire Mané e Salah che saranno impegnati in Coppa d'Africa. Secondo il Daily Express il primo nome sulla lista è quella Raphinha del Leeds. Il 24enne esterno brasiliano quest'anno sta facendo una grande stagione con i Withes segnando 5 gol in 10 partite attirando la attenzioni di Klopp.