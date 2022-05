La storia tra il Liverpool e Mohamed Salah potrebbe presto terminare. I Reds e gli agenti del nazionale egiziano non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Di conseguenza, la squadra allenata da Jurgen Klopp si sta iniziando a guardare intorno per un possibile sostituto. Il primo della lista, in questo senso, è Christopher Nkunku, trequartista classe 1997 di proprietà del Lipsia. Lo riporta Todofichajes.