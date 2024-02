Liverpool, il VIDEO della corsa folle dell'infortunato Darwin Nunez. Klopp scherza: 'Dovrò parlare coi medici...'

This might be my favourite video ever pic.twitter.com/71MQQQ9tPz — Anfield Sector (@AnfieldSector) February 25, 2024

Vincere, si sa, cura tutte le ferite. Lo sanno bene adove i Reds hanno portato a casa ilLa squadra diporta in bacheca la coppa di Lega per la decima volta, battendo ilcon un gol al 118′ diAl fischio finale è esplosa la gioia di tutta la squadra, compreso chi siedeva in panchina e chi in tribuna. Tra questi si è distinto. L'uruguaiano era fuori dalla contesa per unma ha mostrato di stare piuttosto bene, solleticando l'umorismo del solito. Ad inchiodarlo infatti è un video diventato subito virale in cui si vede l'attaccante raggiungere i suoi compagni correndo come una scheggia in campo,Scontato che quel video fosse fatto vedere anche al suo allenatore che, va da sé, l'ha presa con ironia. "ha detto il tedesco