Il Liverpool vorrebbe prendere Jude Bellingham del Borussia Dortmund, a scriverlo è il Daily Express. Secondo il giornale britannica il centrocampista 18enne inglese sarebbe il giusto rinforzo per ricalcare le gesta di Gerrard, storica bandiera dei Reds. Il fatto che cresca costantemente e il suo miglioramento in zona gol farebbe quel fare un salto di qualità al centrocampo di Klopp. Il Liverpool non bada a spese e non si fa scoraggiare dal prezzo fissato dal Dortmund di 120 milioni di euro.