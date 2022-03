Liverpooi-Inter è la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, a partire dalle 21 ad Anfield. Calciomercato.com analizza in diretta la moviola degli episodi più discussi. L'arbitro è lo spagnolo Antonio Matheu Lahoz e avrà come assistenti Devís e del Palomar . Il quarto uomo è de Burgos, VAR Martínez Munuera, Assistente VAR Cuadra Fernández.



14' - Sanchez prende palla da Calhanoglu, ma Lahoz lo pesca in fuorigioco di rientro.