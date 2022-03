A quasi due settimane dallo scoppio del conflitto, continua a tenere banco la situazione in Ucraina. Di seguito gli aggiornamenti più importanti raccolti dalla redazione di Calciomercato.com:



Ore 8:30 - Nella notte missili su diverse città ucraine. Colpito anche un punto di evacuazione di civili.



Ore 8:10 - Un generale russo sarebbe stato ucciso nei combattimenti intorno a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, che le forze russe hanno cercato di impadronirsi dall'inizio dell'invasione. Lo ha riferito l'agenzia di intelligence militare ucraina. L'alto comandante è stato identificato come il maggiore generale Vitaly Gerasimov, 45 anni.



Ore 8:00 - Il Cremlino ha accordato ieri un cessate il fuoco dalle 10 di Mosca (8 in Italia), per permettere l'evacuazione dei civili ucraini.