L'Inter di Simone Inzaghi prova la remuntada: lo 0-2 di San Siro ha premiato oltremodo il Liverpool, che adesso ha un cospicuo vantaggio da difendere nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera.



Le ultime



Il tecnico nerazzurro si affiderà ai titolarissimi con l'eccezione di Barella, che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. Via libera al tandem Lautaro-Dzeko dopo i cinque gol rifilati in campionato alla Salernitana. Klopp, dal canto suo, dovrebbe schierare uno fra Luis Diaz e Mané in attacco con Jota e Salah, confermando il giovane Elliott nonostante le difficoltà patite all'andata.



Le probabili formazioni



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.



Dove vederla in tv e streaming



Liverpool-Inter calcio d'inizio alle ore 21, verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, e in diretta streaming con Sky Go, Now TV oppure Mediaset Infinity.