Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Otavio per rinforzare l'attacco. Il trequartista del Porto viene da una stagione positiva, nella quale ha segnato 5 gol e fornito 12 assist. Per questo, vista anche l'incertezza sul futuro di Shaqiri, i reds starebbero seriamente pensando al brasiliano, il quale ha una clausola rescissoria di 34 milioni di euro. La trattativa al momento però sembra difficile, visto che i portoghesi chiedono non meno della clausola e la stessa si dovrebbe alzare a 51 milioni di euro il 1 luglio.