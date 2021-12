Si concluderà a gennaio l'esperienza di Loris Kairus con la maglia del Liverpool. I Reds lo lasceranno libero 6 mesi prima della scadenza del contratto e l'estremo difensore ripartirà probabilmente dalla Bundesliga: su di lui come riportato da Kicker c'è il Greuther Fürth, attualmente ultimo in campionato, che dovrà intervenire sul mercato per sostituire il portiere titolare Marius Funk a causa di un infortunio al ginocchio.