L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato a Prime Video in vista del match di stasera contro l'Inter: "L'assenza di Barella? E' un giocatore chiave per loro, non averlo non è positivo ma non riesco a vedere un grosso vantaggio per noi. Probabilmente al suo posto giocherà Vidal, un metro e ottanta di esperienza. Ha giocato in tutto il mondo in tanti top club, è nato per questo tipo di partite. Penso che per due partite possano fare a meno di Barella.