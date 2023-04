L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita di lunedì sera contro il Leeds e si è soffermato pure su alcuni temi di calciomercato. In particolare sui rumors relativi ad una presunta rinuncia dei Reds per l'asso del Borussia Dortmund Jude Bellingham. "Non capisco perché parliamo di cose che non possiamo permetterci. Se un bambino dice di volere una Ferrari per Natale, tu gli rispondi che non puoi permettertela e che lui non può guidare. Cercheremo in ogni modo di portare a casa quello che ci serve e quello che vogliamo", ha dichiarato il manager tedesco.