Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp commenta in conferenza stampa il ko interno con l'Atalanta in Champions League: "Non abbiamo sfruttato gli spazi come a Bergamo, se i passaggi sono buoni la porta si apre. I cambi li rifarei anche domani, dovevamo farli. Ci mancava ritmo, specie nel primo tempo la gara è stata brutta: abbiamo creato poco o nulla, se non si fa nessun tiro in porta succede questo. Basta un pari con l'Ajax per passare il turno? Facile da dire, ma non giochiamo solo contro di loro. Preoccupazione? Non so pensando a loro, tra qualche ora partiamo e giocheremo a Brighton senza pensare all'Ajax. L'Atalanta ha giocato molto bene, non abbiamo fatto un tiro in porta. La difesa non è andata bene in due momenti e loro hanno sfruttato le occasioni: è una sconfitta meritata, auguro il meglio all'Atalanta.​



MARADONA - "Ho avuto l'onore di conoscerlo, per me è uno dei migliori di tutti i tempi, una cosa eccezionale. Ha avuto tante difficoltà nella vita, mi mancherà come calciatore e come uomo. Ha fatto vedere a tutti i noi quello che era possibile, ha giocato con mentalità e approccio: ci ha dimostrato che basta essere il migliore".