Intervenuto durante la conferenza stampa che precede il match di domani tra Liverpool e Atletico Madrid, Jurgen Klopp ha parlato ancora del Coronavirus e di ciò che si aspetta dai suoi uomini: “Partita a porte chiuse? Come ho già detto non è una decisione sulla quale posso esprimermi, ci sono cose più importanti del calcio. Dobbiamo trovare una soluzione, non so se questa possa essere giocare a porte chiuse. Il problema è che se la gente non viene allo stadio si ritrova nei bar. Contro l’Atletico mi aspetto più tiri in porta, all’andata sembra che non abbiamo avuto nessuna occasione ma è stato merito della difesa avversaria. Prepariamo questa partita da tre settimane, vogliamo passare il turno”.