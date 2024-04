Liverpool, Klopp: 'Facile concentrarsi in Europa, Atalanta avversario difficile. Salah? Sta a me decidere chi parte dal 1''

un' ora fa



Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta, in programma alle 21 ad Anfield. "Sì, assolutamente, è vero. Le emozioni europee le abbiamo vissute molte volte ma non è mai abbastanza, ora tocca a noi creare un'atmosfera speciale per questa sera, l'Atalanta è un avversario super difficile. Quando entri in campo qui dici "Wow, è un posto bellissimo dove giocare a calcio", quindi non vediamo l'ora di giocare.



DISTRAZIONE - "Distratti? Perché mai? Stasera non giochiamo in Premier, ma in Europa League, quindi è facile concentrarsi in questa competizione. Abbiamo fatto un paio di cambi perché sappiamo di dovere mettere molta intensità stasera e possiamo farlo solo inserendo forze fresche. Non c'è nessuno che ha bisogno di riposo, nessuno ha chiesto di stare in panchina, ora sta a me chi parte dal primo minuto, chi entra nel secondo tempo, chi a partita in corso. Abbiamo bisogno di tutti e chiunque avrà l'opportunità".