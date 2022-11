Nella conferenza stampa pre-Southampton, Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è tornato a parlare dell’assenza di Roberto Firmino dalla lista dei convocati del Brasile per la prossima Coppa del Mondo: "È una sensazione particolare. Sono contento che Bobby sia rimasto con noi ma meritava di essere lì. È un giocatore che merita tutto in questo mondo, ad essere onesti. Il fatto che sia stato lasciato fuori mostra l'incredibile qualità della squadra brasiliana. È assolutamente folle potersi permettere di escludere un giocatore come Bobby Firmino. Naturalmente, ne abbiamo già discusso con lui e continueremo a farlo. Sta bene, ma come puoi immaginare, è una delusione, niente di più”.