Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla al Mirror, dando novità circa il suo futuro: "Non ho piani dopo la scadenza del contratto nel 2024. Non ho piani al di là di quella data. Quando ho iniziato ad allenare, mi sono detto 'Ora ti aspettano 25 anni di duro lavoro'. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette anni al Borussia Dortmund e alla scadenza del mio contratto con il Liverpool saranno passati 23 anni e mezzo. Non mi vedo in panchina fino a una certa età".