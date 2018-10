L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato a Sky Sport il ko contro il Napoli nell'immediato post-gara del San Paolo: "Il Napoli ha meritato di vincere, il risultato è giusto e non ho problemi a dirlo. Forse con un po' di fortuna avremmo pareggiato, ma il Napoli ha giocato meglio. Cosa non è andato? Dovevamo difendere meglio, ma non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Ci è mancato il timing, per noi è stato complicata".



Su un Liverpool contento di un pareggio: "No, non era questo il piano. Anche se nel secondo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste nei momenti giusti. In più, in questo stadio e con un Napoli sempre in avanti, non era affatto facile".