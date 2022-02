Queste le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, a Prime Video:



"Sono molto eccitato per questa gara, ho molto rispetto per l'Inter: è cambiata tanto rispetto allo scorso anno, ma i nuovi acquisti hanno fatto bene e io sono pronto per questa sfida. Ripeto, ho molto rispetto per l'Inter, ha ottimi giocatori soprattutto in attacco: è una squadra che ha molto possesso e questo ci darà la possibilità di pressarli e di recuperare palla. Jota? La prima volta che l'ho visto coi Wolves mi è subito piaciuto, è estremamente furbo e molto intelligente come giocatore. Sono felice che giochi con noi"