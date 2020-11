Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro l'Atalanta. "Sarà una partita intensa perché l'Atalanta è una squadra organizzata con un sistema molto specifico, il carattere delle due squadre è simile. Non sarà una partita lenta, vedremo tanti sprint e dovremmo essere pronti. Sarà un bello spettacolo. Hanno Muriel e Zapata con grande velocità, sarà dura ma per entrambe le squadre".



Cosa le piace di Gasperini?

"L'influenza che ha sulla sua squadra, incredibile. Tutti conoscevano Gomez, Zapata e Ilicic ma Hateboer veniva dall'Olanda, Gosens dalla Germania e da queste cose si vede il lavoro incredibile".



Non ha mai vinto con le italiane.

"Gran parte delle volte non abbiamo giocato molto bene, le serie più lunghe sono ed è più facile che vengano interrotte".