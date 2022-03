Ilperde 1-0 contro l'ad Anfield ma passa ai quarti di finale di Champions League in virtù della vittoria per 2-0 di San Siro. Al termine della partita, il tecnico dei Redsè intervenuto in conferenza stampa: "Non mi piace perdere, ma se dobbiamo perdere dobbiamo scegliere le gare giuste e siamo passati. Non sono felice, ma già al sorteggio sapevamo che sarebbe stata dura. Sulle due partite comunque ci siamo meritati il passaggio del turno. Stasera abbiamo avuto dei problemi, ma l'Inter è un'ottima squadra di calcio. Hanno giocato un po' come il Leeds di Bielsa, ma con più qualità. Di noi non mi è piaciuto il pressing, abbiamo perso troppi palloni in momenti strani. Non avrei voluto così, ma alla fine bisogna rispettare la qualità degli avversari e la qualità dell'Inter".- "Non so perché parlarne. Se tocchi l'avversario l'arbitro deve fischiare e tirare fuori il cartellino. La passione serve, ma se provoca certe situazioni non aiuta molto".- "Come ho trovato il calcio italiano? Molto bene, mi piace tanto. Entrambe le squadre sono forti, con giocatori e stili diversi, ma anche il progetto del Milan mi piace molto così come l'approccio. L'Inter ha più esperienza e un approccio diverso, è difficile liberarsi da loro. Hanno qualità eccezionali entrambe le squadre. Anche l'Atalanta ci ha messo in difficoltà, poi la Juventus che conosciamo tutti, e il Napoli che abbiamo affrontato spesso. Siamo esperti di calcio italiano, quando sai che devi affrontare certe squadre non fai festa, sai che sarà difficile".- "Non voglio creare problemi in Italia... Ho già parlato anche di Juve, Milan, Napoli. Tutte hanno qualità, poi serve anche fortuna. Continuo a seguire da lontano: mi interessa sapere chi vincerà, ma non è la cosa fondamentale per me".- "Lo farò, anche se i primi venti minuti non mi sono piaciuti e abbiamo subito un gol eccezionale, ma evitabile. Non dirò ai ragazzi che non è andato bene niente, possono succedere certe cose ma dobbiamo evitare certi errori in futuro. Avremmo potuto giocare meglio, ma l'avversario era molto forte e ci ha messo in difficoltà".- In tv poi Klopp aggiunto: "Sono soddisfatto ma non completamente. Sulle due partite penso sia giusto che una partita l'abbiamo vinta noi e una loro, alla fine siamo passati noi. Se avessimo sfruttato le opportunità, già all'inizio, sarebbe stata una partita diversa. Quando Lautaro ha messo il pallone all'incrocio la partita si è riaperta. Complimenti all'Inter e all'allenatore Inzaghi, sono una squadra veramente forte".