La situazione di classifica al di sotto delle aspettative e i tre punti che mancano dal 7-0 inflitto al Manchester United rappresentano per il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, una certa pressione. Tanto che i suoi soliti toni pacati e simpatici, in occasione della conferenza stampa prima di Liverpool-Arsenal, sono decisamente cambiati.



Quando gli è stato chiesto se avesse apportato modifiche a causa della sconfitta del Manchester City o semplicemente per gestire il carico di lavoro dei giocatori, Klopp ha risposto: "Questa domanda è una vera perdita di tempo. Capisco dal tuo punto di vista che è super difficile trovare nuove domande ogni settimana, ma credimi è ancora più difficile trovare nuove risposte".