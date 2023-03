Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della decisiva sfida di Champions contro il Real: "Il Real è favorito ma noi abbiamo il dovere di provarci anche con l'1% di possibilità. Siamo capaci di sorprendere anche in positivo, ma sarà complicato anche solo vincere. Passare poi...".



La tattica: "Non possiamo concentrarci tutto il tempo su Vinicius. Proveremo a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo ad Anfield. Sono l'unico a credere che abbiamo possibilità ma va bene. Ci proveremo perché rispettiamo la competizione e lo sport. Non abbiamo niente da perdere e questo è un vantaggio. Chiaramente preferirei trovarmi nella posizione di Ancelotti...".



La differenza: "Ha ragione Fabinho: il Real è una squadra enorme e quando sente l'odore del sangue, non ti lascia scampo. Ha tutto il mio rispetto, ha giocatori che hanno rappresentato una generazione incredibile: Modric, Kroos e Benzema possono giocare fino a 45 anni. E ha tanti giovani, da loro abbiamo imparato a essere più forti".



La gara d'andata: "L'ho rivista una sola volta, poi abbiamo osservato le partite di campionato del Real. Sono bravi in tutto, non importa il modo in cui approcciano le partite. Sappiamo quanto sono bravi, ma ci proveremo. Siamo i soli a crederci, tutti pensano che non ci sia più niente da fare".