Giornata di vigilia per il Liverpool che domani affronterà il Benfica ad Anfield dopo il 3-1 dell'andata. Jurgen Klopp ha analizzato la gara: “La semifinale di FA Cup di contro il City non influenzerà la formazione per la gara contro il Benfica. Sarà una gara importantissima e proveremo fino alla fine ad arrivare in semifinale. L’unico obiettivo è quello. Al City penseremo dopo".



Sul risultato dell'andata il manager dei reds non ha dubbi: "Siamo 3-1 all’intervallo, che equivale ad un 2-0. Penso sia una buona base di partenza, ma se loro segnano un gol cambierà tutto. Proprio come è successo con l’Inter. Abbiamo provato questa sensazioni la settimana scorsa dopo il loro gol e non voglio riprovarlo”.



Chiosa anche sul confronto fra il Liverpool di oggi e quello delle sue precedenti stagioni: “Da quando sono qui ho sempre avuto una grande squadra a disposizione, ma ora lo è ancora di più perché non abbiamo infortunati. Credo che quello attuale sia il Liverpool più forte che abbia mai avuto”.