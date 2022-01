Dopo il pareggio contro l'Arsenal, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato così la situazione legata al rinnovo di Momo Salah: "E' una trattativa che richiede tempo, io non posso fare niente per fargli cambiare idea. Sa che qui si sta bene, sono fiducioso per il rinnovo ma non me la sento di sbilanciarmi più di tanto. Rispetto alle ultime settimane non è cambiato nulla, ma sono cose normali che succedono ogni anno in tutte le squadre, non bisogna preoccuparsi".