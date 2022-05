Vigilia della grande finale di Champions League pere il suo Liverpool: l'allenatore tedesco ha parlato in conferenza stampa, ecco i temi affrontati:"Stiamo bene, Fabinho si è allenato bene, Thiago si è allenato ieri con il gruppo, vedremo oggi e poi faremo le nostre scelte"."Non so, bisognerebbe fare questa domanda alla fine della partita. Giochiamo contro la squadra più decorata, con un allenatore che l'ha vinta già. L'unica cosa che stiamo pensando è come giocare la partita, non pensiamo a un secondo a cosa potrebbe essere"."Abbiamo perso quella partita. Tutti siamo motivati da cose differenti, abbiamo 25-26-27 giocatori e tutti sono motivati differentemente. Non abbiamo dimenticato quello che è successo a Kiev, ma c'è già abbastanza motivazione senza rivederlo. Ci sono così tante ragioni per avere motivazioni domani sera"."Se il campo sembra nuovo è una buona notizia, ma credo nessuno possa sapere cosa succede in questo. La buona notizia è che entrambe le squadre possano giocare su questa superficie, è una idea interessante cambiare il terreno il giorno prima. Siamo davvero felici per essere qui, tutte e due siamo nella stessa situazione"."Sadio è nella migliore stagione della sua vita, è una gioia per gli occhi vederlo. Il calcio gli ha chiesto molto in questa stagione, moltissimi finali. Non posso parlare di Bayern Monaco, pensiamo solo a questa partita. È importante per lui, per noi... Non è la prima volta che in un partita chiave escano notizie sul Bayern Monaco"."È bravo ad allenarsi in maniera consistente, è nell'età perfetta, ha grande esperienza. Devi avere tempo per adattarti quando arrivi in un mio club. Anche lui è stato bravissimo, è nella forma migliore della sua vita"."Entrambe le squadre hanno un grande curriculum. Non so se il campo sarà pessimo oppure no, magari è perfetto anche se non sembra, lo vedremo. Spero che nessuno parlerà del campo. Siamo molto felici di essere qui. È il nostro mondo quello di essere toccati dal risultato finale. Non c'entra niente cosa hanno fatto i ragazzi finora, ma oramai conta solo il colore della medaglia. Ci sta, siamo pronti, ma la storia ci dirà. Sono orgoglioso di quel che abbiamo fatto, è stato speciale: grandi partite, finali. 120 minuti con il Chelsea e poi andare ai calci di rigore... Starò molto bene in caso di vittoria, molto meglio"."Non lo so. Se pensi alla storia, all'esperienza dell'avversaria, a come il Real Madrid è tornato da certe situazioni... Penso che sia il Real Madrid. Se siamo al top è davvero difficile giocare contro di noi. La confidenza dei giocatori del Real sarà veramente alta, ed è una cosa importante nel calcio"."È il momento peggiore per parlarne. Dovunque vorrà giocare sarà un grande campione, assolutamente"."Quando sei su un grande palcoscenico, devi fare una grande prestazione. L'abbiamo fatto a Kiev, era stata una grande stagione ma siamo arrivati con tre ruote. Alcuni giocatori tornavano dagli infortuni, poi ci sono state delle concause, anche sui gol che abbiamo concesso. Abbiamo imparato a vincere. Nessuno ti può aiutare, ti serve tempo. Ho perso un sacco di finali nella mia vita. I ragazzi sono cresciuti enormemente negli ultimi tre anni. Facciamo parte di un massive club, i ragazzi sono giusti per la dimensione della nostra squadra. Arriviamo in un ottimo momento".