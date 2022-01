Jurgen Klopp ha parlato del futuro di Momo Salah, in trattativa con il club per il rinnovo del contratto: "So che vuole rimanere, e anche noi speriamo che resti qui. Sono cose che hanno bisogno di tempo, ma sono fiducioso e penso che sia tutto a posto. Finché non firma non possiamo dire nulla perché in gioco ci sono tre parti, anche l'agente; ma i colloqui sono positivi, non c'è nulla per cui preoccuparsi".