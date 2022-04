Tutte le parole di, alla vigilia della semifinale di Champions League contro il: "Sono fatti per questa competizione. Il Villarreal è un'ottima squadra che vuole fare la storia. Vogliono raggiungere la finale per la prima volta".E' un grande momento per il Liverpool, ci sentiamo come se fossimo in un grande momento. Questo è il calcio e dovremo dare il massimo in ogni partita".Quando sono tornato dalla mia pausa covid... eravamo indietro di 14 punti. Quindi abbiamo deciso di provarci. Avevamo grandi aspettative e fino ad allora avevamo giocato bene. La cosa principale che dovevamo fare era qualificarci per la prossima Champions".Forse hanno avuto un po' di vantaggio perché Juventus e Bayern li hanno sottovalutati, ma a noi non succederà. Sono settimi in campionato spagnolo. Dopo aver battuto il Bayern nei quarti di finale, hanno dovuto giocare contro l'Athletic Bilbao. La Spagna è un campionato molto competitivo, ma Unai ha dimostrato di avere un piano per ogni risultato""Siamo due squadre diverse. Proveremo a fare il nostro gioco. Ci sono momenti in cui soffriremo domani sera, sicuramente, ma possiamo anche far soffrire loro."SUI TIFOSI - "Sappiamo che quando andremo lì, ci sarà un'atmosfera incredibilmente emozionante, quindi dobbiamo assicurarci che anche domani sia così. Tutti devono essere completamente al top. I nostri tifosi sono intelligenti".Da quando sono qui è stato così, ma non abbiamo vinto abbastanza. Siamo il Liverpool, dobbiamo lottare. Questa è sempre stata la situazione qui, non è cambiata".CONFRONTO CON LA SEMIFINALE DEL 2019 - "Quella sera il Barçellona si è preparato diversamente dal Villarreal. Se qualcuno crede che le semifinali di Champions League siano facili, si sbaglia di grosso. Il Villarreal ha sempre un piano, se non stanno vincendo, ci provano sempre, è impressionante"."Non penseremo ad altre squadre, abbiamo il Villarreal davanti e ci concentremo su di loro".