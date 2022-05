Ibrahima Konaté, difensore francese del Liverpool, ha parlato a L'Equipe dopo la finale di Champions persa ieri:



"Mi auguro che non sia stata la mia ultima finale. Usciamo con una sconfitta, quindi c'è delusione, ma dobbiamo preparare la prossima stagione e far sì che sia ricca di titoli. Nazionale? È l'allenatore a fare queste valutazioni, io penso alle mie prestazioni, che credo siano buone. Se non mi chiamerà non mi lamenterò, ma continuerò a lavorare per raggiungere questo obiettivo il più in fretta possibile. In difesa c'è grande concorrenza, ma oggi posso dire di non avere nulla da invidiare agli altri".