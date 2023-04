Joel Matip, da essere un titolare inamovibile, è passato a non far parte più del progetto del Liverpool. Nelle gerarchie è terminato dietro a Ibrahima Konate. I Reds sono pronti a far partire il difensore in estate. Secondo TeamTalk, il club ha pensato a Jean-Clair Todibo per rimpiazzarlo. Il difensore centrale del Nizza è legato alla squadra francese fino al 2027 e il prezzo del suo cartellino è 35 milioni di sterline.