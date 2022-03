Divock Origi ha già fatto sapere al Liverpool di non voler rinnovare il contratto, sull'attaccante sta lavorando il Milan e intanto i Reds hanno già voltato pagina mettendo nel mirino la punta del Psv Cody Gakpo. Lo fa sapere il Daily Express, secondo il quale il ragazzo piace molto a Klopp e presto potrebbero tentare un primo approccio. L'interesse per Gakpo è un indizio in più della fine del rapporto con Origi, anche se per l'attaccante classe '99 bisogna battere la concorrenza di Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco.