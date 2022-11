Indiscrezione sul futuro di Jude Bellingham. Secondo il Daily Mail, il Manchester City avrebbe avviato i contatti con il Borussia Dortmund per l'acquisto del suo cartellino. Il giovane talento della nazionale inglese, già in orbita Liverpool, ha attirato l'attenzione di Pep Guardiola. La dirigenza dei Citizens sta preparando l'affondo per regalare il prossimo grande colpo per la mediana del City.