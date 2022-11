Telegraph e Daily Mail tornano a parlare della cessione del Liverpool. Dopo l’interesse iniziale mostrato da Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico si è chiamato fuori dalla corsa all’acquisto dei Reds, non ritenendo necessario l’acquisto di un top club di Premier League per espandere il suo impero commerciale. In compenso, la lista dei nomi interessati al Liverpool allarga i suoi orizzonti, includendo anche il Dubai International Capital e l’ex campione UFC Conor McGregor.