La sconfitta del Liverpool per mano del Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ha nuovamente messo in luce le importanti carenze difensive della squadra di Klopp. L’idea, per risolvere questo problema, è Sofyane Amrabat, come scrive Fichajes. Per il centrocampista della Fiorentina, i Reds sono pronti a sborsare 40 milioni di euro.