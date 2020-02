Nonostante i 22 punti di vantaggio sul Manchester City, la vittoria della Premier League per il Liverpool potrebbe slittare o addirittura non avvenire mai. Questo a causa del Coronavirus: secondo quanto raccolto dal Telegraph, infatti, il governo britannico potrebbe decidere di annullare tutti gli eventi sportivi in programma nei prossimi due mesi, il ché vorrebbe dire rinviare o cancellare del tutto i match che servono ai Reds per laurearsi campioni d’Inghilterra. Stesso discorso per le squadre in zona retrocessione, che potrebbero automaticamente salvarsi a causa dell’annullamento delle gare, e per quelle che lottano per l’Europa.