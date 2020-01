Una sfida infuocata, la più sentita d'Inghilterra perché tra i due club che hanno vinto di più, un match che va al di là della classifica: alle 17.30 il Liverpool di Jurgen Klopp ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nel derby del Nord-Ovest, valido per il posticipo della 23esima giornata di Premier League. I Reds padroni di casa stanno veleggiando serenamente verso il titolo, che sarebbe il primo dopo più di 30 anni: primi a più 13 sul Manchester City con venti vittorie, un solo pareggio e una partita da recuperare, vogliono mantenere intatto il vantaggio sulle inseguitrici. I Red Devils invece sono in piena lotta per l'Europa, al quinto posto in classifica a cinque punti dalla Champions League.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI RENZO PARODI PER 100ESIMO MINUTO