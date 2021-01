Il derby del Nord-Ovest, la più grande classica d'Inghilterra, torna a valere il titolo. La rivalità che oppone le due squadre più titolate, ile ilsi ripropone prepotentemente alla ribalta in vista della lotta per la conquista delladi quest'anno: dopo le gare di venerdì e di ieri, in attesa dell'impegno del City di questa sera,della massima serie inglese continua con il piatto forte, il big match tra Reds e Red Devils, in programma alle 17.30 ad Anfield. Jurgencontro Ole Gunnarcampione in carica contro sorpresa vogliosa di tornare a dominare, terzi in classifica con 32 unti contro primi, con 36: i padroni di casa non vincono da tre gare, con due pari e un ko, e devono centrare i tre punti per raggiungere in vetta proprio i rivali, che invece arrivano da una serie positiva di 11 giornate e possono sognare l'allungo che li porterebbe a distanziare le inseguitrici. Sfida nella sfida, quella tra due dei giocatori più prolifici del campionato: Mohamedcapocannoniere con 13 gol, e Brunoterzo a 11 reti.Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson; Alcantara, Wijnadum; Salah, Shaqiri, Mané: Firmino.De Gea; Wan-Bissaka, indelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Martial.​