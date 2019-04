Sadio, attaccante del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa accanto a Klopp in vista della gara di domani col Barcellona: “Se van Dijk può fermare Messi? Certamente, Abbiamo grande fiducia in lui, ovviamente siamo qua per fare un grande risultato. La finale giocata lo scorso anno è stata una grande esperienza e credo che ci aiuterà. Il rientro di Firmino? Sono felice, è importantissimo per noi. Io spero di segnare domani in modo da poter aiutare la squadra. Il Real Madrid interessato a me? Lo scrivono i giornali... Io sono felice qua. Rispetto la Liga, ma la Premier è un campionato fantastico e io sono felice di giocarci”.