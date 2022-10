Paul Merson, ex giocatore dell'Arsenal, ha criticato la cessione da parte del Liverpool di Sadio Mané al Bayern Monaco, soprattutto per il prezzo pagato dai tedeschi, giudicato irrisorio:



"Non sono un tipo da statistiche ma per me Mané è stato un grande giocatore per il Liverpool ed è stato venduto per 32 milioni di sterline. Nel mondo della Premier League equivalgono a una tazza di tè; non sarebbe stato meglio tenerlo e lasciarlo andare gratis?".