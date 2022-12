Il Milan scenderà in campo tra poco a Dubai per un'amichevole contro il Liverpool: prima del fischio d'inizio del match, verrà osservato un minuto di silenzio e la squadra rossonera giocherà con il lutto al braccio per ricordare l'ex tecnico milanista Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all'età di 53 anni.