Un'esultanza dopo un gol per battere un record del mondo. E' questa l'ultima idea dell'attaccante del Liverpool Takumi Minamino, che quando era al Cerezo Osaka in Giappone riuscì a ottenere il primato di di "cinque" battuti con le mani in un minuto: "Peccato che dopo un paio d'anni il nostro, anzi il mio record sia stato ritoccato - ha raccontato al sito ufficiale del Liverpool - Riprovarci ora? Perché no. Quasi quasi potrei pensare a una esultanza del genere, dopo un gol segnato ad Anfield, insieme ai nostri tifosi".