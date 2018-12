Ad Anfield per l’accesso agli ottavi di finale. Liverpool e Napoli si giocano il passaggio del turno questa sera alle 21.00. La squadra di Carlo Ancelotti, prima nel girone di Champions League con 9 punti in 5 partite e seconda in Serie A, affronta quella di Klopp, terza nel gruppo C con 6 punti in 5 partite e prima in Premier League. Contemporaneamente a Belgrado il Paris Saint-Germain affronta la Stella Rossa nell’altro match del girone. Sono oltre due mesi che il Napoli non conosce sconfitta: l’ultima è quella di fine settembre contro la Juventus. Gli unici assenti per Ancelotti sono Chiriches e Verdi. Il Liverpool è appena diventato capolista in Premier League, dopo la sconfitta del Manchester City: i tre successi consecutivi contro Everton, Burnley e Bournemouth hanno permesso ai Reds di sorpassare il Manchester City. Klopp deve fare a meno di Clyne, Gomez e Oxlade-Chamberlain per la sfida.



LE FORMAZIONI UFFICIALI -



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Hendersen, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Napoli: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Di seguito le statistiche fornite da Opta per Liverpool-Napoli: questo sarà il quarto incontro ufficiale tra Liverpool e Napoli, con le due squadre che hanno un bilancio equilibrato di una vittoria per parte e un pareggio. Il Napoli ha vinto 1-0 sul Liverpool alla seconda giornata di questa Champions League, grazie al gol di Lorenzo Insigne al 90°; rete arrivata con il 18° e ultimo tiro della partita. Il Liverpool non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio nella gara di andata con il Napoli; è stata la prima volta senza un singolo tiro nello specchio in una partita di Champions League dal febbraio 2006 (contro il Benfica). Il Liverpool è imbattuto da 18 partite europee ad Anfield (13V, 5N), avendo perso in casa nella competizione europea nell’ottobre 2014 contro il Real Madrid (0-3). Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte in Champions League (2N, 4P), con l’ultima vittoria esterna arrivata a Lisbona contro il Benfica, nel dicembre 2016 (2-1). Se il Napoli evitasse la sconfitta, raggiungerebbe la fase a eliminazione diretta per la terza volta in cinque partecipazioni alla Champions League (anche 2011/12 e 2016/17). Il Liverpool deve vincere 1-0 o con un margine di due gol per evitare di essere eliminato: la squadra inglese è stata eliminata in questa fase in due delle ultime tre partecipazioni alla Champions League. Il Liverpool ha guadagnato (quattro) e realizzato (tre) più rigori di qualsiasi altra squadra in questa Champions League.