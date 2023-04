Il Liverpool si tira fuori dalla corsa a Jude Bellingham. Attualmente ottavi in Premier League, i Reds si preparano a una vera e propria rivoluzione in estate e la proprietà non intende spendere 150 milioni per un solo giocatore, visto che la rosa ha bisogno di diversi ritocchi. Così, riporta The Guardian, nel mirino ci sono un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista difensivo. Tra i nomi seguiti vengono citati quelli di Mason Mount (Chelsea), Moises Caicedo (Brighton), Matheus Nunes (Wolverhampton) e Ryan Gravenberch (Bayern Monaco).