Il Liverpool ha deciso di rinunciare alla corsa per Jude Bellingham, dando la priorità a una significativa ricostruzione della squadra. Bellingham, stella del Borussia Dortmund, è stato in cima alla lista dei desideri del Liverpool per 18 mesi e Jurgen Klopp ha persino compiuto l'insolito passo di lodarlo in pubblico, quando ha definito "eccezionale" il 19enne dopo il Mondiale.



Sembrava che il Liverpool fosse in pole position per il giocatore, soprattutto perché il nazionale inglese ha uno stretto rapporto con Alexander-Arnold e Henderson. Lo riporta l'edizione sportiva del Daily Mail.