Il Liverpool si è tirato fuori dalla corsa per l’ingaggio del forte Max Kruse. Il giocatore, classe 1988, lascerà quest’estate il Werder Brema a parametro zero dopo tre stagioni trascorse nelle file della squadra tedesca.



Il manager del Liverpool Jurgen Klopp aveva pensato a lui per puntellare l’attacco dei Reds orfano di Daniel Sturridge. Come riportato dal Liverpool Echo, la squadra inglese ha deciso di rinunciare all’ingaggio dell’attaccante tedesco poiché preferisce puntare sui giovani giocatori che ha già in casa: Divock Origi, oramai divenuto un’idolo dalle parti del fiume Mersey, e Rhian Brewster, punta classe 2000, promossa dalle file del Liverpool under 23.

Linea verde in casa Reds!