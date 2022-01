Il Liverpool ha chiesto il rinvio della semifinale di Coppa di Lega inglese in programma giovedì con l'Arsenal. I Reds hanno annullato l'allenamento di oggi in seguito a due ulteriori casi sospetti di positività al Covid-19.



Oltre al tecnico Klopp, Alisson, Matip e Firmino avevano già dovuto saltare la partita di domenica scorsa in campionato contro il Chelsea (2-2) a causa di una sospetta infezione al coronavirus. Stessi dubbi per Keita, Mané e Salah.