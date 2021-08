Stando a quanto riportato dal Daily Star, il Liverpool sarebbe interessato a Lucas Ocampos. In questa sessione di mercato i reds hanno effettuato solo l'acquisto di Konate, motivo per cui è molto probabile che durante quest'ultima settimana possa muoversi qualcosa. Alla ricerca di un attaccante e di un centrocampista, il primo posto potrebbe essere occupato dall'argentino del Siviglia, che però al momento si aggiunge alla lista dei giocatori che piacciono per i quali però non sono state fatte mosse di nessun tipo.