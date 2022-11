Secondo quanto riferito da Ekstra Bladset ed Express UK, il Liverpool ha inviato uno scout per tenere d’occhio il giovane talento Gustav Isaksen, ala offensiva in forza al Midtjylland. L’assistente di Jurgen Klopp, Pep Lijnders, ha spiegato che il prossimo grande colpo dei Reds dovrà avere qualcosa di speciale: " I futuri acquisti dovranno aggiungere qualcosa di nuovo. Jota ha aggiunto qualcosa di speciale, qualcosa di giusto. Konate ha aggiunto qualcosa di speciale, qualcosa di giusto. Deve essere giusto". Il 21enne danese potrebbe essere il prossimo talento speciale in casa Liverpool.