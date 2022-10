Osservato speciale del Milan, Gustav Isaksen sta letteralmente stupendo il mondo intero con le sue giocate e, per questo il Midtjyllan si frega le mani in ottica mercato. Secondo la stampa danese per l'esterno serviranno non meno di 10 milioni di euro e, con il passare dei giorni (e delle pretendenti) il prezzo è destinato ad alzarsi.