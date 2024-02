Liverpool: occhi su un difensore del Fulham

Come riporta Sportitalia il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Antonee Robinson, terzino sinistro americano classe 1997,che sta disputando un ottima stagione quest’anno con il Fulham al punto da far prendere in considerazione ai Reds il suo profilo.



I DETTAGLI- Il Fulham sta disputando un buon campionato trovandosi momentaneamente al tredicesimo posto con 26 punti, navigando quindi verso una salvezza tranquilla. Uno dei calciatori che si sta mettendo in mostra è proprio il terzino sinistro americano. Fin qui in Premier League ha disputato 22 partite(il 96% da titolare) fornendo 4 assist. Il club inglese si augura sarà il neo acquisto Armando Broja a giovare di questa spinta sulla fascia, per mantenere e se possibile migliorare l'attuale situazione di classifica. Il contratto del ventiseienne americano scadrà nel 2028,quindi non sarà tanto facile strapparlo al Fulham.