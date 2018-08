I grandi magnati stranieri all'assalto della Premier League. Niente di nuovo sotto il sole, trattandosi di un trend che ha preso piede almeno da qualche anno, ma in Inghilterra ha suscitato scalpore il no della proprietà del Liverpool a un'offerta da 2 miliardi di dollari messa sul piatto da Khaled Bin Zayed Al Nehayan (foto di injaz.uae), cugino di Sheik Mansour, che per chi non lo sapesse è il patron del Manchester City.



L'appartenente alla famiglia reale del Qatar aveva avviato i primi contatti col presidente dei Reds Tom Werner con un incontro a New York con Midhat Kidwai, responsabile del gruppo industriale di Al Nehayan, che nell'affare avrebbe coinvolto un socio cinese. Qualora l'operazione di acquisto del Liverpool fosse andata a buon fine, si sarebbe trattato della transazione più costosa di sempre nella storia dello sport.